В Тюменской области пройдут чемпионат и первенство по спортивному туризму

С 28 сентября по 1 октября в селе Онохино Тюменского района состоятся чемпионат и первенство области по спортивному туризму на пешеходных дистанциях "Золотая осень".

Туристские команды будут соревноваться в окрестностях спортивно-оздоровительной базы "Азимут". На дистанциях им предстоит выполнить на время технические приемы: переправы через овраги и водные преграды, спуски-подъемы по склонам с использованием специального снаряжения, а также преодолеть заданный маршрут с элементами ориентирования на местности.

"На чемпионат приедут спортсмены из Тюменской и Курганской областей, ХМАО и ЯНАО. Ожидается более 200 человек, среди которых, по предварительным заявкам, 3 кандидата в мастера спорта по спортивному туризму и 7 мастеров спорта", — рассказали в пресс-службе дворца "Пионер".

Соревноваться спортсмены будут в пяти возрастных группах. В программе соревнований три дисциплины: личная дистанция, дистанция по два человека и дистанция для команд из четырех человек.

Чемпионат проводится среди наиболее подготовленных спортсменов, имеющих квалификацию не ниже 2-го взрослого разряда, а в первенстве участвуют начинающие туристы с 10 лет.