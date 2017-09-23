Тюменские рыбаки посоревнуются на Ишиме

Чемпионат Тюменской области по рыболовному спорту пройдет в эти выходные на акватории реки Ишим. Для участия в турнире заявилось более 10 экипажей, в каждом – по 2 человека, пишет "Вслух.ру".

Областной чемпионат станет открытым - участие в нем примут рыбаки не только из Тюмени, Ишима и Тобольска, но и из Кургана и Омска. Лучших из лучших определят по итогам нескольких туров.

"Будет несколько туров. К примеру, в первом туре наибольший улов - это первое место. Кто занял первое место, получает 1 балл. В итоге победителем станет тот, кто наберет меньше всего баллов по результатам 2 туров", - пояснил председатель Федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.