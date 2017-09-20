Команда формейшн "Вера" стала чемпионом России

Тюменские ансамбли "Вера" и "Вера Дубль" успешно выступили на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту среди ансамблей, которые прошли в подмосковном Красногорске 16-17 сентября.

Чемпионы мира и Европы, танцоры ансамбля "Вера" с композицией "Венера и Марс" стали серебряными призёрами в латиноамериканской программе и завоевали "золото" в европейской программе "формейшн". Среди юниоров в европейской программе не было равных ансамблю "Вера Дубль".

"Мы очень счастливы! Две золотых и две серебряных медали на чемпионате России! Теперь нас ждут чемпионаты Европы и мира, которые пройдут в Австрии и Германии", - прокомментировала основатель и руководитель ансамбля формейшн "Вера", заслуженный тренер России Вера Шерегова.

Команды скомплектованы из спортсменов, которые с четырехлетнего возраста занимались в Центре спортивного танца и СОШ №4. Привлечены также спортсмены, начинавшие танцевальный путь во Дворце творчества и спорта "Пионер".

Отметим, что за титул победителей и путёвки на чемпионаты мира боролись 298 спортсменов из шести регионов России. 25 ноября в Германии состоится чемпионат среди ансамблей по европейском программе. 9 декабря в Австрии за звание лучших в мире будут соревноваться по формейшн в латиноамериканских танцах.