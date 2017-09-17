Центр "Авангард" приглашает тюменцев на чемпионат по спортивному туризму

Тюменский детско-юношеский центр "Авангард" приглашает побороться за кубки и дипломы на чемпионате по спортивному туризму, который пройдет 17 сентября по адресу: ул. Веселая, 17.

Принять участие в соревновании смогут команды из тюменских общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, а так же из спортивных секций и творческих объединений города. Возраст участников будет составлять от 8 лет до 21 года, пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня".

В 10:00 пройдет торжественное открытие соревнований, сами состязания начнутся в 11:00 и закончатся в 16:00. Итоги объявят на церемонии закрытия, которая состоится во вторник, 19 сентября, в 18:00 в основном корпусе "Аванграда" на ул. Энергетиков 45а.