В Тюмени подвели итоги спортивного сезона

Прямой эфир с организаторами самых крупных спортивных проектов области состоялся 7 сентября в в студии Moi-portal.ru.

Руководители проектов "Здравый смысл" и "Экстрим ЭКСПО" рассказали о спорте в Тюмени и ответили на вопросы online-зрителей, пишет "Мой портал".

Напомним, проект "Экстим ЭКСПО" собрал на своих площадках более 200 участников из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Тюмени и других городов России. Гостями студии стали президент Союза экстремальных видов спорта Иван Шмонин, руководитель проекта "Стальной характер" Сергей Никифоров и руководитель проекта "Общие тренировки" Никита Немчинов.

Кроме того, в эфире приняли участие представители спортивных дисциплин, которые вызывают наибольший интерес в регионе.