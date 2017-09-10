Любители зимнего плавания съедутся на чемпионат России в Тюмень

Первый лично-командный чемпионат России по зимнему плаванию пройдет в Тюмени с 5 по 9 декабря, пишет "Вслух.ру".

В рамках чемпионата России пройдет IV Тюменский открытый кубок по зимнему плаванию. Местом проведения соревнований станет загородный спортивный центр "Олимпийская ребячка", который имеет оптимальную инфраструктуру для организации соревнований, комфортного отдыха и развлечений.

Чемпионат проводится по утвержденным международным правилам зимнего плавания на дистанциях 25 и 50 метров брассом и вольным стилем, 25 метров баттерфляем, 100, 200 и 450 метров вольным стилем. Также состоятся эстафетные заплыва 4х25 метров брассом и вольным стилем.

Призовой фонд чемпионата России составит 100 тыс. рублей. Он будет разыгран методом лотереи среди всех победителей и призеров.

Кроме того, 9 декабря сразу после чемпионата России центр закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" проведет свой традиционный, шестой по счету Открытый турнир городов России. В программе: заплывы на 300, 500, 800 и свыше 800 метров - у женщин; на 500, 800, 1000 и свыше 1000 метров — у мужчин.