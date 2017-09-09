Тюменец добрался до финала чемпионата России по мотокроссу

Воспитанник тюменского МАУ ДО ДЮСШ "Старт XXI век" Максим Копылов выбился в первый этап финала всероссийского чемпионата по мотоциклетному спорту, который прошел 2-3 сентября в Каменске-Уральском.

Хотя спортсмен занял лишь 20 место из 26, тренеры довольны его результатам, ведь юноше пришлось противостоять взрослым спортсменам, многие из которых уже имеют разряды мастеров спорта международного класса, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Второй этап гонки, финал Чемпионата России и первенства МФР по мотокроссу 2017 года, а также традиционные заезды в классах двигателей объемом 50 и 65 кубических сантиметров пройдут в городе Камышлове c 8 по 10 сентября.