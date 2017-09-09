Тюменцы привезли два "золота" с первенства мира по скалолазанию

Тюменцы Сергей Рукин и Дарья Кан завоевали золотые медали первенства мира по скалолазанию, который проходит в эти дни в австрийском Инсбруке.

Рукин завоевал "золото" в дисциплине "скорость" среди старших юношей. Для Сергея Рукина это первая золотая медаль первенств мира - ранее он завоевывал только серебряную и бронзовую награды.

Дарья Кан оказалась сильнее всех в "скорости" среди юниорок. Для Дарьи это уже четвертая золотая медаль первенств мира - ранее она побеждала в 2013, 2014 и 2016 годах, пишет "Вслух.ру".