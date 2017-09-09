Команда школьников Тюменской области отправилась на Президентские состязания

Ученики Ялуторовской школы имени Декабристов и Сетовской школы Тобольского района представят Тюменскую область на Президентских состязаниях в Анапе. Ребят ждут спортивные соревнования и встречи с олимпийскими чемпионами.

В одном из самых масштабных спортивных событий страны участвуют команды учеников одного класса (2002-2004 гг. рождения), которые стали победителями школьных, муниципальных и региональных соревнований из 81 региона России.

В программу "Президентских состязаний" входят обязательные виды спорта (спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы) и дополнительные (плавание, бадминтон, баскетбол 3х3, дартс, мини-футбол, шахматы и, впервые, за всю историю состязаний - самбо).

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, школьники встретятся с олимпийскими чемпионами и ведущими спортсменами страны, посетят мастер-классы по различным видам спорта. Педагоги посетят круглые столы, познакомятся с инновационными проектами, образовательными программами в области физической культуры и спорта.

Участники увидят показательные фильмы в планетарии, пройдут квест по станциям, посетят "Веревочный курс" и "Спортивное рандеву" с олимпийскими чемпионами по прыжкам в высоту, чемпионами Европы и заслуженными мастерами спорта России Андреем Сильновым и Еленой Слесаренко. Смена продлится до 23 сентября, пишут "Аргументы и Факты – Тюмень".