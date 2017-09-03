Тюменские бодибилдеры посоревнуются за звание лучшего

Открытый Турнир Тюменской области по бодибилдингу пройдет 30 сентября во Дворце творчества и спорта "Пионер". Принять участие и побороться за кубок может любой хорошо подготовленный спортсмен.

Главным судьей соревнований станет заслуженный тренер России Евгений Колтун. Турнир будет проходит по шести категориям: бодифитнес, бодибилдинг, классический бодибилдинг, фитнес-бикини, фитнес-модель и пляжный бодибилдинг. Количество категорий может варьироваться в зависимости от количества участников. Победители и призеры будут награждены кубками, медалями, дипломами и денежными призами, пишет "Тюменская область сегодня".

Регистрация на состязания стартует в 8:00, соревнования начнутся в 15:00. При регистрации участникам необходимо иметь при себе паспорт, медицинскую справку о допуске к соревнованиям, запись своего музыкального сопровождения, копию ИНН и страхового свидетельства.



Предварительные заявки на участие в турнире принимаются до 25 сентября по телефону 89129952842 или на почту go_ok@mail.ru (главный секретарь Элина Гоок).



Напомним, в прошлом году в открытом чемпионате Тюменской области по бодибилдингу принимали участие 45 спортсменов из разных регионов страны. Атлеты-мужчины уступили первенство гостям из других городов, а вот в женских категориях большую часть призовых мест заняли тюменские девушки.