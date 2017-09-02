Тюменские моржи блестяще выступили на соревнованиях в Красноярске

Представители центра закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень" завоевали 21 медаль на завершившемся в Красноярске XXI турнире по плаванию в холодной воде "Енисеюшка-2017", пишет "Вслух.ру".

Всего в заплывах на Енисее приняли участие более 80 любителей зимнего плавания из клубов Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Иркутска, Барнаула, Кургана, Ачинска, Зеленогорска. Стоит отметить, что турнир проходил при поддержке дирекции Зимней Универсиады, которая состоится в Красноярске в 2019 году.

В первый день состязаний состоялись заплывы на короткие дистанции — 50 метров брассом и вольным стилем, 1000 метров вольным стилем и эстафета 4х50 метров вольным стилем. Удача сопутствовала тюменцам Игорю Карпунину, Игорю Филатову, Андрею Гындышеву, Тимофею Святову, Юрию Неупокоеву и Людмиле Глебовой. Они стали победителями и призерами в своих возрастах в индивидуальных дисциплинах.

Участниками индивидуальных заплывов на марафонской дистанции 36 км стали Олег Чекушкин из новосибирского клуба "АквайсСиб", Константин Баринов из красноярского клуба "Белый медведь", Игорь Филатов из "АквАйСпорт-Тюмень" и Николай Мясников из курганского клуба моржей "Минус сорок пять градусов". В итоге с рекордом турнира 3 часа 37 минут первым финишировал Олег Чекушкин, вторым стал тюменец Игорь Филатов, его время 3 часа 50 минут, третьим Константин Баринов, уступивший победителю и второму призеру более получаса.