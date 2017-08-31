Первенство и чемпионат города по дзюдо пройдут в Тюмени

2 и 3 сентября в центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" состоятся поединки среди дзюдоистов в рамках первенства среди юношей и девушек до 18 лет и чемпионата среди мужчин и женщин.

Ожидается участие более 250 спортсменов из школ и клубов дзюдо города. Для многих участников первенства — это первый серьезный старт, а для участников чемпионата — очередная возможность подтвердить свой уровень мастерства, рассказывают в пресс-службе центра "Тюмень-дзюдо".

Программа:

2 сентября, первенство

11:00–11:15 — торжественное открытие;

11:20 — начало соревнований, финальные поединки — по окончании предварительной части.

3 сентября, чемпионат

11:00 – начало соревнований, финальные поединки — по окончании предварительной части;

мужчины 1999 года рождения и старше: до 60, 66, 73, 81, 90, 100, свыше 100 кг;

женщины 1999 года рождения и старше: до 48, 52, 57, 63, 70, 78, св. 78 кг.

На соревнования вход свободный.