Тюменка Наталья Кузютина стала третьей на чемпионате мира по дзюдо

Тюменская спортсменка Наталья Кузютина выиграла бронзу чемпионата мира по дзюдо среди мужчин и женщин. Он стартовал в Будапеште на днях.

В весовой категории Натальи, до 52 килограммов, за медали боролись 52 участницы. Подопечная тренеров Николая Хохлова и Михаила Храмцова провела шесть встреч, в пяти из которых одержала победу. Первые три схватки Наталья выиграла досрочно, проведя в партере техническое действие "удержание" над соперницами из Азербайджана, Израиля и Румынии. В четвертом поединке тюменская дзюдоистка встретилась с Ай Шишиме, где борьба продолжалась до последней секунды, и схватка закончилась в пользу японки. Затем в группе утешения наша спортсменка провела еще две победные встречи. Первая из них с француженкой Амандин Бушар не выявила победительницу в основное время, свое преимущество Наталья доказала в "Голден-скор". Схватка за бронзу с израильтянкой Джили Коэн прошла досрочно благодаря техническому действию "удержание", сообщает пресс-служба центра "Тюмень-дзюдо" В итоге в весовой категории до 52 килограммов места распределились следующим образом: Ай Шишиме (Япония) — первое место, Натсуми Тсунода (Япония) — второе место, Наталья Кузютина и Эрика Миранда (Бразилия) — 3-е место.

После награждения корреспонденту Федерации дзюдо России Наталья призналась: "Я устала быть третьей, я хочу быть первой! Эта бронза — очередное расстройство. Я тренируюсь, постоянно совершенствуюсь. Но допустила ошибку и осталась без золота. И рыдала так же, как сегодняшняя серебряная медалистка. На следующем чемпионате буду злее".