Тюменские дзюдоисты завоевали девять медалей на всероссийских соревнованиях

В Магнитогорске 26 и 27 августа состоялись традиционные Открытые Всероссийские соревнования по дзюдо "Кубок ОАО "ММК" памяти Виктора Пшеничникова среди юниоров и юниорок до 21 года, юношей до 18 лет. За два дня турнира на татами вышли 588 спортсменов из Новосибирской, Самарской, Рязанской, Свердловской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, республик Татарстан, Башкортостан и Удмуртия, а также из стран ближнего зарубежья.

Тюменские дзюдоисты завоевали девять наград различного достоинства. Среди спортсменов до 21 года от центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" победителями стали Анастасия Куняева (категория до 57 кг) и Артем Пилипчук (свыше 100 кг). Серебряные медали завоевали Алина Сергеева (до 48 кг), Назар Меньшиков (до 90 кг) и Артур Камалов (свыше 100 кг). Бронзовые медали у Снежаны Шараповой (до 52 кг), Ксении Хисматуллиной (до 70 кг) и Мухамеда Кумыкова (до 66 кг), сообщает пресс-служба центра "Тюмень-дзюдо"."

У юношей до 18 лет в весовой категории до 81 кг победу праздновал воспитанник тюменской спортивной школы "Тура" Джавад Гусейнов.