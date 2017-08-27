В Тюмени создано отделение федерации компьютерного спорта

Отделение федерации компьютерного спорта России открылось в Тюмени. Это значит, что у горожан появилась возможность проводить киберспортивные состязания под эгидой министерства спорта, а сами участники при выполнении определенных нормативов могут получить звания "Мастер спорта России", "Мастер спорта международного класса", пишет "Мой портал".

Всего по стране открыто более пятидесяти отделений федерации. Они направлены на проведение планомерной и эффективной работы по развитию киберспорта в стране и регионах.

У истоков основания тюменского отделения стоят представители проекта CyberSable, председательствует Сергей Калмымов.