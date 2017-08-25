В Тюмени пройдут открытые соревнования по спортивному туризму на воде

10:00 25 августа 2017
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Фото: МАУ "Центр ФОР"

Открытые областные соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях состоятся 27 августа на озере Цимлянском.

Посоревноваться на воде готовятся порядка 15 экипажей из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. Соревнования проводятся на дистанциях 1-го класса по таким видам спортивной программы, как дистанция–водная–катамаран 2 и дистанция–водная–катамаран 4. Состязания стартуют в 10 часов, сообщают в детско-юношеском центре "Авангард".

Теги: соревнования , спортивный туризм , водоемы
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