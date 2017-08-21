В Тюмени прошло юниорское первенство России по тхэквондо: наша область — пятая

Фото: ЦСП72

В областном центре завершилось первенство России по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15–17 лет. Соревнования проходили с 15 августа в легкоатлетическом манеже, в них приняли участие 55 спортсменов из 55 регионов страны. Тюменскую область представляли 16 юношей и 5 девушек.

Единственное золото среди тюменцев завоевала 15-летняя Анна Казарновская в весовой категории до 49 кг, сообщает ЦСП72. Также в копилке сборной три бронзовые медали. Их взяли Дмитрий Колесников (до 78 кг), Полина Волконская (до 59 кг) и Семен Ковязин (до 68 кг).

В командном зачете Тюменская область заняла 5-е место. В первой тройке Санкт-Петербург, Москва и Челябинская область.