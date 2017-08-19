Тюменские моржи отправятся на соревнования в Красноярск

XXI фестиваль плавания в холодной воде "Енисеюшка" состоится 26-27 августа в Красноярске. В турнире примут участие 12 тюменских спортсменов из клуба закаливания и зимнего плавания "АквАйСпорт-Тюмень".

Как рассказала исполнительный директор "АквАйСпорт-Тюмень" Татьяна Редькина, спортсмены центра в пятый раз участвуют в соревнованиях, неизменно завоевывая медали в различных дисциплинах. Например, тюменец Андрей Сычев уже трижды преодолел марафонскую дистанцию в 36 км.

В первый день состязаний в Красноярске пройдут заплывы на короткие дистанции 50 метров брассом и вольным стилем и эстафета 4х50 метров вольным стилем. А также заплыв на 1000 метров на открытой воде по течению Енисея. Особенностью заплыва является то, что спортсмен должен так запланировать траекторию прохождения дистанции, чтобы максимально использовать возможности течения, но при этом не промахнуться мимо финиша. Течение в реке настолько сильное, что спортсмена, если он не начнет вовремя финишировать, река может унести дальше.

Финишем считается касание рукой специальной дощечки, установленной на берегу. Зачастую спортсменам, которых унесло течением, приходится возвращаться назад, чтобы коснуться таблички, пишет "Вслух.ру".

Во второй день состоится марафон на 36 километров. Стартуют пловцы с набережной города Дивногорска, расположенного выше по течению, а финишируют возле клуба "Криофил", который находится у известного по десятирублевой купюре Коммунального моста Красноярска. В среднем марафонец пребывает в воде при полном прохождении дистанции от трех до пяти часов. Стоит отметить, что температура воды в Енисее в августе колеблется от 5 до 13 градусов.

Тюменские спортсмены выступят во всех дисциплинах.