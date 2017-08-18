Презентация нового сезона ХК "Югра" с банком "Открытие"

Банк Открытие

Хоккейный клуб "Югра" в преддверии нового сезона презентовал болельщикам команду, которая будет сражаться за кубок КХЛ в 2017-18 гг. Генеральным спонсором клуба с самого дня основания выступает банк "Открытие".

По доброй традиции на торжественной презентации болельщики познакомились с новичками клуба и жарко приветствовали старожилов команды. Каждому игроку был вручен хоккейный свитер с логотипом банка "Открытие".

В этом сезоне сборную к победам поведет главный тренер Игорь Захаркин. "За короткий промежуток времени нам удалось создать команду-семью. Ребята готовы стоять друг за друга. А главное - у нас есть все условия для того, чтобы быть успешными", - отметил специалист.

В новом сезоне капитаном команды стал Константин Панов, ассистентами - Антон Курьянов и Иван Лекомцев. На правах капитана Панов вручил губернатору округа шарф болельщика и пригласил на матчи.

По мнению главы региона, планы "Югры" на новый сезон вполне реализуемы.

"КХЛ внесла изменения в правила, поэтому перед нами стоят принципиально новые задачи. Впереди не просто сложный, а наполненный серьезной профессиональной работой сезон. Рада, что у нас появились сильные тренеры и хоккеисты. Особенно приятно, что "Югру" продолжают пополнять местные воспитанники", - добавила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова.

Кузницей кадров для окружной сборной стала молодежная хоккейная команда "Мамонты Югры", спонсором которой также выступает банк "Открытие". По словам управляющего филиалом Западно-Сибирский банка "Открытие" Виталия Мосунова, финансовая организация активно участвует в жизни округа, уделяя внимание социально-важным проектам. "Во всех городах присутствия банка оказывается поддержка местным юношеским сборным в различных видах спорта. Мы помогаем мальчишкам реализовать мечту – играть в КХЛ", - сказал Виталий Мосунов.

Специально для болельщиков банк "Открытие" выпускает кобрендинговую карту "ХК "Югра", которая предоставляет ее владельцам 5% скидку при покупке билетов на домашние матчи любимой команды.

"Новый сезон – очень важный. Я думаю, что он будет в чём-то определяющим для всех: и для болельщиков, и для игроков. В этом сезоне мы планируем показать другой хоккей – более яркий и атакующий. Приглашаю всех на матчи, начиная с 22 августа – первой игры в чемпионате. Приходите, поддержите "Югру", и вместе мы победим!", пригласил всех зрителей генеральный директор ХК "Югра", депутат думы Югры Василий Филипенко.