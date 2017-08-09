В "Жемчужину Сибири" съедутся лучшие триатлонисты России

В Тюменской области с 11 по 14 августа пройдут Чемпионат и Первенство России по триатлону в дисциплинах триатлон-спринт и триатлон-эстафета.

Спортсменам предстоит соревноваться в двух дисциплинах: триатлон-спринт и триатлон-эстафета. Расстояние, которое необходимо будет пройти триатлетам в индивидуальной гонке разделено на 3 этапа: плавание – 750 м, велоэтап – 20 км и бег – 5 км. Участникам эстафеты также предстоит пройти 3 этапа, на каждом этапе новый участник: плавание – 0,3 км, велоэтап – 8 км, бег – 2 км.

Кроме этого, в эти же выходные 12-13 августа состоится Чемпионат и Первенство России по триатлону для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В них примут участие 40 спортсменов из Москвы, Московской области, Тулы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Кургана, Свердловской и Тюменской областей. Спортсменам также необходимо будет преодолеть 3 этапа: плавание – 750 м, велоэтап – 20 км и бег – 5 км.

Честь Тюменской области будут защищать титулованные спортсмены – серебряный призер Чемпионата Европы 2015, победитель этапов Кубка мира Александр Ялчик и чемпионка Европы 2017, победительница этапов Кубка мира – 2017 Анна Плотникова.

Все соревнования будут проходить в "Жемчужине Сибири". Подробную информацию о программе соревнований можно найти на сайте тюменской ОСШОР.