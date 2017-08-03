Девушки выбирают бокс

На кафедре бокса в Уральском государственном университете физической культуры среди абитуриентов все чаще встречаются девушки. Почему слабый пол стремится набраться сил – на этот вопрос отвечает заслуженный мастер спорта, чемпион СССР, чемпион Европы, кандидат педагогических наук Петр Галкин.

Петр Юрьевич Галкин — советский боксёр первой средней весовой категории, выступал за сборную СССР в 1980-е годы. Чемпион Европы, чемпион национального первенства, победитель многих международных турниров, заслуженный мастер спорта. Известен как профессор, теоретик бокса, кандидат педагогических наук. В 1990-м году открыл кафедру бокса в Уральском Государственном университете физической культуры в Челябинске. Сегодня Петр Юрьевич на посту проректора УралГУФК отвечает не только за бокс, но за все виды спорта.

- Петр Юрьевич, скажите, почему мальчишки выбирают бокс?

- На самом деле вопрос этот уже неактуален. Актуален другой: почему девчонки выбирают бокс?

За первые два года с открытия кафедры бокса, которую я основал в УралГУФК, появилась всего пара девочек. Сегодня же на экзамене среди 12 абитуриентов 7 человек – девушки. То есть больше половины поступающих - девчонки. Сейчас это стало довольно распространенным явлением: девочки хотят быть такими же, как мальчики. Во всех видах спорта появляются женские направления.

Молодые люди часто идут из желания стать сильнее, обрести умения заступиться за себя, противостоять силе. Часто боксом занимаются в неблагополучных районах, на окраинах, где много хулиганов. Мальчишка приходит в бокс и чувствует себя более уверенным. А потом и остается.

- К девочкам в боксе нужен особый подход?

- Конечно. Занятия с девушками и парнями - это два совершенно разных подхода в тренировках.

Еще в начале развития женского бокса и для мужчин, и для женщин был один тренер. Но работа шла тяжело, вместе им неудобно тренироваться. Девушки могут выдерживать такие же нагрузки, что и мужчины. Они терпеливые, женский организм очень выносливый. Но психоэмоциональное устройство у женщин другое - требует особого подхода. Некоторые тренеры жалуются, говорят, что это как ходить на свидание: идешь и не знаешь, возьмет она цветы или нет. По-всякому может повести себя. Поэтому для мужской и женской команды тренеры должны быть разные.

- Среди студенток вуза есть именитые женщины-боксеры?

Недавно в преддверии празднования Дня российского бокса проводилась масштабная тренировка во многих городах России. В Тюмени тренировку проводил руководитель федерации бокса Евгений Макаренко, во Владивостоке – Анатолий Коптев, Шамиль Сабиров проводил в Краснодаре, в Москве – Алексей Тищенко и Олег Саитов, оба двукратные олимпийские чемпионы. В Челябинской области мероприятие прошло в Златоусте. Тренировку вела Настя Белякова (на фото - прим. ред.), перед ней в рядах стояли и заслуженные мастера спорта, мужчины. Она единственная девочка, которая заняла третье место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

- Как Вы сами выбрали этот вид спорта?

- У нас тогда работало две секции: баскетбол и бокс. Я был спортивным мальчишкой, ходил туда и туда. Один день баскетбол, другой – бокс. Когда стал чемпионом города по баскетболу, мой тренер по боксу узнал, что я занимаюсь чем-то. Тогда он сказал: "Переходишь на пятиразовые тренировки". Тренер был тогда еще молод, мы после тренировок играли с ним и с другими ребятами-боксерами в баскетбол. Два зайца убил!

- Соперники на ринге – соперники в жизни?

- Я боксировал в свое время с сильными и великими боксерами. Один из них был главным тренером страны, другой – преподает, четвертый – занимается коммерцией. Мы боксировали между собой не в одной сборной, а в одном весе. Те, кто в сборной, по определению друзья. А те, кто в одном весе, уже изначально соперники друг другу. Но вне зависимости от этого, я могу сказать, что все, с кем я когда-либо боксировал, мои близкие друзья. Ринг - это не уличный мордобой, это школы. Там ты пытаешься показать, что твоя школа – лучшая, а ты сильнее. Тренируешься, ночами не спишь, думаешь, как я завтра выиграю соперника. Выигрываешь или проигрываешь – нет ни у кого обид. Где-то возможно противник не доработал, вот и получил за это. Обе стороны это понимают, а дружба становится только крепче

В финале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро боксировали тяжеловесы Евгений Тищенко и Василий Левит из Казахстана. Всем показалось, что Тищенко неубедительно выиграл, а бой можно было отдать Левиту. У Василия спрашивают: "Как считаешь, тебя засудили?" Он ответил: "Нет. Если руку подняли Тищенко, значит, выиграл он. Значит, где-то я недоработал, где-то не так в душе отнесся к боксу. Поэтому, все правильно и справедливо".

Кто занимается боксом, тому нужно каждый день отдаваться ему, ставить цели, мечтать. И тогда победа придет, уверен Галкин.

По материалам Федерации бокса Тюменской области.