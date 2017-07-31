Тюменец стал чемпионом на Сурдлимпиаде в беговой эстафете

Тюменский легкоатлет Константин Гребенщиков стал чемпионом XXIII Сурдлимпийских летних игр. Вместе с Артуром Абдрахмановым, Виктором Обломковым и Антоном Шарапо он выиграл золото в эстафете 4 × 400 метров. До этого Константин стал вторым в беге на 400 метров с барьерами.

Сурдлимпиада проходила в турецком Самсуне с 18 по 30 июля и объединила более 4 тысяч участников из 109 стран. Спортсмены с нарушениями слуха состязались в 21 виде спорта. В медальном зачете Россия заняла первое место, сообщают в ЦСП72.