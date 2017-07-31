В Тюмени прошли соревнования по катанию на лонгборде

Мастер-класс и соревнования по катанию на лонгборде прошли в Тюмени в рамках всероссийского проекта Go longboard от Quiksilver Roxy. Об этом пишет "Мой портал".

Мероприятие объединило всех неравнодушных к катанию на роликовых досках. Технику освоить удалось не только детям, но и взрослым. Трасса представлялась участникам извилистым горным серпантином. 30 спортсменов по одному показали собравшимся свои умения ловко преодолевать препятствия и проходить повороты, чтобы получить место в финале.

Самыми зрелищными стали финальные заезды, где сразились представители разных видов спорта, но победителями стал скейтбордист Андрей Мельников. Второе место занял Николай Ханычев, "бронзу" взял Антон Трофимов.