Пенсионеры Викуловского района сдают нормы ГТО

12:14 30 июля 2017
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gorodkirov.ru
| Фото: gorodkirov.ru

Пенсионеры, посещающие группу "Здоровье" в Викуловском районе, имеют золотые значки ГТО. Об этом пишет "Тюменская линия". 

По словам тренера Екатерины Ивановой, этому способствовали систематические занятия физкультурой. Сначала пенсионеры осваивали скандинавскую ходьбу, затем бег и отжимания. Как результат – пожилые спортсмены достойно сдают нормы ГТО.

На последнем этапе 12 участников сдавали экзамен по скандинавской ходьбе. Из них Валентина Ряписова, Клавдия Тропина, семья Александра и Ольги Плесовских уже имеют золотые значки ГТО. Группу "Здоровье" посещают и инвалиды. 

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