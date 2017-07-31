Пенсионеры Викуловского района сдают нормы ГТО

Пенсионеры, посещающие группу "Здоровье" в Викуловском районе, имеют золотые значки ГТО. Об этом пишет "Тюменская линия".

По словам тренера Екатерины Ивановой, этому способствовали систематические занятия физкультурой. Сначала пенсионеры осваивали скандинавскую ходьбу, затем бег и отжимания. Как результат – пожилые спортсмены достойно сдают нормы ГТО.

На последнем этапе 12 участников сдавали экзамен по скандинавской ходьбе. Из них Валентина Ряписова, Клавдия Тропина, семья Александра и Ольги Плесовских уже имеют золотые значки ГТО. Группу "Здоровье" посещают и инвалиды.