Тюменский дзюдоист стал победителем юниорского Кубка Европы

Тюменец Роман Донцов стал лучшим на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. На минувших выходных состязания прошли в испанском городе Ла-Корунья.

Воспитанник тренера Андрея Вуколова выступил в категории до 90 кг, представленной 17 дзюдоистами. Роман выиграл четыре встречи — у спортсменов из Португалии, Израиля, России и Швеции. В трех схватках он одержал чистые победы, получив самую высокую оценку.

По итогам двух соревновательных дней спортсмены сборной России заняли первое общекомандное место по количеству наград: 8 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых. В состязаниях участвовали 306 дзюдоистов из 21 страны, сообщает центр "Тюмень-дзюдо".



