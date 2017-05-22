Наталья Кузютина стала третьей на Большом шлеме по дзюдо

Тюменская дзюдоистка Наталья Кузютина завоевала бронзу турнира Большой шлем. Престижные международные состязания прошли в Екатеринбурге 20 и 21 мая. В них участвовали 286 спортсменов из 36 стран мира.

Подопечная Николая Хохлова из центра "Тюмень-дзюдо" выступала в весовой категории до 52 кг. Кузютина провела четыре схватки, в двух из которых одолела спортсменок из Казахстана и Канады. После тюменская дзюдоистка уступила сопернице из Бразилии, но в борьбе за бронзу одержала досрочную победу, выполнив удержание в схватке со спортсменкой из Израиля.

По итогам турнира российская сборная заняла второе общекомандное место по количеству завоеванных медалей: 2 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград.