Наталья Кузютина стала третьей на Большом шлеме по дзюдо

12:40 22 мая 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Тюменская дзюдоистка Наталья Кузютина завоевала бронзу турнира Большой шлем. Престижные международные состязания прошли в Екатеринбурге 20 и 21 мая. В них участвовали 286 спортсменов из 36 стран мира.

Подопечная Николая Хохлова из центра "Тюмень-дзюдо" выступала в весовой категории до 52 кг. Кузютина провела четыре схватки, в двух из которых одолела спортсменок из Казахстана и Канады. После тюменская дзюдоистка уступила сопернице из Бразилии, но в борьбе за бронзу одержала досрочную победу, выполнив удержание в схватке со спортсменкой из Израиля.

По итогам турнира российская сборная заняла второе общекомандное место по количеству завоеванных медалей: 2 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград.

Теги: соревнования , дзюдо
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2017