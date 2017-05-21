Скалолазы из Тюмени будут защищать честь России

Пять тюменских спортсменов примут участие в чемпионате Европы по скалолазанию в составе сборной России. Соревнования будут проходить с 30 июня по 1 июля в Италии.

Как сообщили в пресс-службе Федерации скалолазания России, итоговый состав сборной может измениться после чемпионата страны в Уфе 22-26 мая. Однако тем, кто попал в основной состав, ротация не угрожает.

За победу в европейском первенстве будет бороться обладательница Кубка мира, призер чемпионатов Европы и мира Юлия Каплина, призер чемпионата Европы Мария Красавина и победительница первенства мира Светлана Мотовилова. В состав мужской сборной России попали трехкратный обладатель Кубка мира и призер чемпионата Европы Станислав Кокорин, а также чемпион России Александр Шиков.

Кроме того, все тюменцы, кроме Светланы Мотовиловой, после чемпионата Европы примут участие во Всемирных играх по скалолазанию, которые пройдут в Польше, пишет "Вcлух.ру".