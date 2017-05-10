Прохладная погода помешала тюменцу финишировать на международной многодневной велогонке

Международная шоссейная велогонка "Пять колец Москвы" прошла с 5 по 9 мая в столице. За пять дней спортсмены преодолели около 600 километров.

В соревнованиях участвовали четверо тюменских велогонщиков. Один из них, Николай Черкасов, лидировал в общем зачете по итогам пролога и первого этапа. На втором этапе он занял 15-е место, а на третьем вынужден был сойти с дистанции — гонка проходила в поселке Жохово при сильных осадках и низкой температуре.

Лучший результат в многодневке среди тюменских велогонщиков показал Степан Курьянов, он на 10-м месте.

В гонке участвовали порядка сотни спортсменов в составе двадцати команд, в том числе из Белоруссии, Казахастана и Нидерландов.