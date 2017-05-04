Лучшие юные инспекторы дорожного движения представят Тюмень на областном конкурсе

Около 50 команд общеобразовательных учреждений и учреждений допобразования стали участниками городского конкурса юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо – 2017". В этом году впервые на дистанцию вышли воспитанники Православной гимназии. Еще одно новшество – кадеты Президентского училища, ранее участвовавшие вне конкурса, выступили на общих условиях.

Юные инспекторы выполняли практические и теоретические задания: демонстрировали навыки вождения велосипеда на станциях "Автогородок" и "Фигурное вождение", сдавали экзамены на знание Правил дорожного движения, основ оказания первой доврачебной помощи и безопасного поведения на дороге, а также участвовали в творческом конкурсе "Вместе – за безопасность дорожного движения".

По итогам прохождения всех испытаний конкурса лучший результат показали юные инспекторы школы № 67/2. Второе место по сумме баллов заняли учащиеся Президентского кадетского училища, третье – ученики лицея № 81. Победители представят Тюмень на областном конкурсе юных инспекторов дорожного движения "Безопасное колесо – 2017", сообщили в городском многопрофильном центре.