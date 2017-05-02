Юные танцоры "Прибоя" завоевали награды соревнований "Солнечная Фантазия 2017"

Воспитанники тюменской СДЮСШОР "Прибой" успешно выступили на региональных соревнованиях по танцевальному спорту "Солнечная Фантазия 2017", которые прошли в центре олимпийской подготовки "Тюмень-Дзюдо" 1 мая.

Пара Андрея Ишимцева и Анастасии Кареповой завоевала первые места в кубковых соревнованиях в трех категориях: Дети "Н" 2009 и мл. (Полька, Вару), Дети "Н" 2010 и мл. (Полька, Вару), Дети "Н" 2010 и мл. (W, Cha). Александр Наливайко и Елена Сыкарева стали лидерами в двух категориях: Дети 2008 и мл. (W, Q, S, Cha) и Дети "Н" 2009 и мл. (W, S, Cha).

В категории Дети "Н" 2011 и мл. (Полька, Вару) первое место у Павла Чавыкина и Екатерины Волосач, на втором - Семен Кравчук и Дарья Харитонова. Третье место заняли Петр Батов и София Лукьянова, Виктория Широкова и София Хмелева оказались шестыми.

В категории Дети "Н" 2011 и мл. (W, Cha) награды распределились следующим образом: второе место у Петра Батова и Софии Лукьяновой, третье - у Семена Кравчука и Дарьи Харитоновой, пятое - у Павла Чавыкина и Екатерины Волосач.

Тихон Саенко и София Морозова заняли третье место в категории Дети "Н" 2010 и мл. (W, Cha). Филипп и Александра Сбитневы заняли третье место в категории Дети "Н" 2008 и мл. (Полька, Вару). Сафия Халитова и Анна Барышникова заняли четвертое место в категории Дети "Н" 2010 и мл. (Полька, Вару).

В массовом спорте в категории Дети "Н" 2012 и мл. (Полька, Вару) золотых медалей удостоены пары Дарьи Сорокиной и Дарьи Костиной, Романа Золотых и Софии Передери. "Серебро" завоевали Александр Сафонов и Дарья Пересторонина, Валентина Губанова и Виктория Урих. Бронзовые медали у Ланы Давлетовой и Елизаветы Чуклиной.

Максим Демченко и Василиса Стрелина, а также Виктория Широкова и София Хмелева стали лучшими в категории Дети "Н" 2010 и мл. (Полька, Вару). В категории Дети "Н" 2009 и мл. (W, Cha) первое место заняли Евгений Винников и Снежана Разлуцкая.

В категории Соло СММ 2009 (W, S, Cha) воспитанницы "Прибоя" Алена Дерябина, Виктория Шамбазова и Злата Лопарева заняли первое, второе и третье место соответственно. Филипп и Александра Сбитневы получили золотые медали в категории Дети "Н" 2008 и младше. В категории Соло СММ 2006-2009 (W, S, Cha) золотая медаль у Юлии Елисеевой, серебряная - у Полины Жуковой.

Всего в соревнованиях "Солнечная фантазия" приняли участие 380 пар из Тюменской, Курганской, Омской, Свердловской областей и ХМАО-Югры.

СДЮСШОР "Прибой" основана в феврале 1964 года. В 2001 году школа получила статус – Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. В 2008 году была реорганизована в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. С 20.11.2015 МАОУ ДОД СДЮСШОР "Прибой" переименовано в МАУ ДО СДЮСШОР "Прибой" города Тюмени. Спортивная школа имеет в своем распоряжении три современных спортивных комплекса — СК "Прибой", СК "Строймаш", каток "Прибой". Учреждение осуществляет свою деятельность по направлениям: бокс, греко-римская борьба, футбол, тхэквондо, спортивная аэробика, волейбол, баскетбол, художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, пауэрлифтинг, регби, гиревой, спортивные танцы (танцевально-спортивный клуб "Прибой" создан 14.01.2016), а также каратэ, модульные программы, айкидо, единоборства, тренажерный зал, аквааэробика, джампинг, английский язык для детей, подготовка детей к школе и другие. С 2009 года директор учреждения – Александр Яковлев.