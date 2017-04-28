Тюменские моржи отправятся на Байкал

Делегация центра "АквАйСпорт-Тюмень" отправится на озеро Байкал в Иркутскую область, где с 9 по 13 июня пройдет Открытый Международный фестиваль ледяного плавания "Байкальская миля — 2017". Заплывы на короткие дистанции состоятся в поселке Листвянка, а марафоны — на острове Ольхон, пишет "Вслyх.рy"

Участников ждут по-настоящему экстремальные заплывы, поскольку вода в озере Байкал не прогревается выше четырех градусов даже в самый жаркий летний месяц. Лишь в заводях на небольшой глубине летом температура воды может подняться до плюс 18 градусов. Фестиваль проходит под эгидой Международной федерации ледяного плавания, по правилам которой самая маленькая дистанция — 1000 метров.

Завершат летний сезон тюменские моржи в Красноярске в конце августа на традиционном турнире "Енисеюшка". В первый день — заплывы на короткие дистанции и на 1000 метров. Во второй — марафон на 36 километров по течению реки. Предусмотрен сплошной заплыв — полное преодоление дистанции одним спортсменом, полумарафон — 18 километров двумя спортсменами, а также эстафетное плавание в командах из восьми человек. В среднем марафонец пребывает в воде при полном прохождении дистанции от трех до пяти часов. Стоит отметить, что температура воды в Енисее в августе колеблется от 5 до 10 градусов.