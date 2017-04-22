В Тюмени пройдут семейные спортивные турниры

Семейные турниры по футболу и волейболу пройдут в Тюмени в преддверии фестиваля "Планета счастья", который запланирован на конец мая. Прием заявок на участие уже стартовал.

Отметим что в прошлом году в рамках фестиваля был организован организован турнир по футболу, в котором приняло участие более 12 команд, а участники и победители были награждены памятными призами. В 2017 году организаторами было принято решение не только продолжить эту традицию, но и увеличить количество турниров, пишет "AиФ в Зaпадной Cибири".

Дополнительную информацию можно получить по телефону 68-41-22 (отдел по работе с молодой семьёй ЦВР "Дзержинец").