В Тюмени определят сильнейших бодибилдеров региона

Открытый Кубок Тюменской области по бодибилдингу пройдет в областной столице 15 апреля. Начало в 16 часов во дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46).
По итогам соревнования будут определены сильнейшие спортсмены по бодибилдингу, которые войдут в состав сборных команд Тюменской области для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
Победителей определят в категориях: бодибилдинг, классический бодибилдинг, бодифитнес, фитнес-бикини, фитнес-модель.
Судить спортсменов будут заслуженный тренер России Евгений Колтун и мастер спорта, двукратная чемпионка мира Элина Гоок, сообщили в областном департаменте по спорту.
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