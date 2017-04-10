В Тюмени определят сильнейших бодибилдеров региона

14:12 10 апреля 2017
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Открытый Кубок Тюменской области по бодибилдингу пройдет в областной столице 15 апреля. Начало в 16 часов во дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46).

По итогам соревнования будут определены сильнейшие спортсмены по бодибилдингу, которые войдут в состав сборных команд Тюменской области для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

Победителей определят в категориях: бодибилдинг, классический бодибилдинг, бодифитнес, фитнес-бикини, фитнес-модель.

Судить спортсменов будут заслуженный тренер России Евгений Колтун и мастер спорта, двукратная чемпионка мира Элина Гоок, сообщили в областном департаменте по спорту.

Теги: соревнования , бодибилдинг
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