ФК "Тюмень" разошелся миром с "Химками"

ФК "Тюмень" в домашнем матче ФОНБЕТ - первенства России по футболу среди команд ФНЛ сыграл вничью 1:1 с подмосковными "Химками".

Тюменцы пропустили первыми на исходе часа игры, потом беспрерывно атаковали - и удача им улыбнулась. За несколько минут до окончания игры они-таки сравняли счет: мяч забил Данил Кленкин. Более того, наши футболисты могли и победить, реализуй они в оставшееся время хотя бы один момент из нескольких созданных.

Итак, 1:1, "Тюмень" на 11 месте в таблице, следующий матч наша команда проведет дома 8 апреля против новосибирской "Сибири". Начало матча в 15.00.