Тюменский лыжник Александр Большунов выиграл марафон чемпионата России

В Ханты-Мансийске в минувшие выходные завершился чемпионат России по лыжным гонкам. В заключительный день соревнований, 2 апреля, тюменец Александр Большунов одержал победу в марафоне на 50 километров.

Для спортсменов тюменской сборной чемпионат сложился вполне удачно: два золота, три серебра и четыре бронзы, сообщает ЦСП Тюмени. Ольга Репницына стала первой в скиатлоне, Денис Спицов — на втором месте в индивидуальной гонке свободным стилем, по серебру взяли женская и мужская команды в эстафетах. Бронзовые медали выиграли: Александр Большунов — в скиатлоне, Дарья Веденина и Андрей Парфенов — в спринтерских гонках классическим стилем, Андрей Парфенов и Александр Большунов — в командном спринте.