Тюменская биатлонистка взяла серебро в масс-старте чемпионата России

Тюменская "Жемчужина Сибири"1-2 апреля принимает чемпионат России по биатлону. Сегодняшний день открылся женским масс-стартом.

Лучший результат показала Екатерина Юрлова (Санкт-Петербург), все четыре огневых рубежа она прошла без промаха. Второй на финишировала тюменка Ирина Услугина, однажды не попавшая по мишени, на третьем –представительница Свердловской области Светлана Миронова.

Как отметила Ирина Услугина, своими результатами на чемпионате она пока довольна.