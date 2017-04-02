Юных тюменцев научат играть в футбол по особой методике

Новый, третий филиал детской футбольной школы "Юниор" заработает в Тюмени с 1 апреля по адресу: ул. Малыгина, 54. Здесь будут проводить занятия для малышей от трех лет.

Главный тренер футбольной школы Сергей Ивашов рассказал, что во время обучения особое внимание уделяется формированию личностных качеств ребенка: трудолюбия, ответственности, самостоятельности, умения не останавливаться перед препятствиями и добиваться цели. "Дети учатся дисциплине, а это помогает им добиваться успехов не только на поле, но и в жизни", - отметил он.

Сама методика обучения в школе была разработана доцентом университета физической культуры и спорта им. Лесгафта (С.-Петербург) Сергеем Герасимцом и заслуженным тренером России Владимиром Гречишкиным, которые использовали опыт испанских и немецких коллег. В школе применяются простые техники упражнений, использующие ассоциации с животным миром для объяснения происходящего. Один тренер занимается с группой численностью не более восьми детей, что позволяет уделить персональное внимание каждому ученику, пишет "Тюменская область сeгодня".

Записаться на пробное занятие можно по телефону 8-922-482-67-37.