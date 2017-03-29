Тюменские спортсмены поборются за медали Кубка Европы по дзюдо

Кубок Европы по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет пройдет в Туле в ближайшие выходные, 1 и 2 апреля. Ожидается участие свыше 500 спортсменов из более чем 20 стран Европы.

В составе российской сборной выступят четыре тюменских спортсмена. Это серебряный и бронзовый призер первенств России, победитель и призер Кубков Европы по дзюдо среди юниоров Георгий Третьяков, серебряный призер первенства России, победитель Кубка Европы по дзюдо среди юниоров Новруз Новрузов, бронзовый призер первенства России по дзюдо Валерия Таратунина и участник первенства России по дзюдо Александр Колмаков.

По окончании турнира для спортсменов будет организован трехдневный международный тренировочный лагерь, сообщили в пресс-службе центра "Тюмень-дзюдо".