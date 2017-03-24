Тюменским школьникам предлагают провести весенние каникулы с пользой

Более 130 мероприятий подготовили тюменские спорторганизаторы для школьников на время весенних каникул. С 27 марта по 2 апреля ребят будут ждать турниры по мини-футболу, регби, дартсу, армрестлингу, танцам, "Веселые старты", конкурсы рисунков на асфальте и многое другое.

27 марта на территории спортивной школы "Неге" (ул. Валерии Гнаровской, 3-а) представительницы прекрасного пола поборются за победу в спортивном конкурсе "А ну-ка, девушки!". А 29 марта в 19 часов любителей танцев ждет "Звездный бал" по адресу: 50 лет Октября, 66.

В День смеха, 1 апреля, в 15 часов по адресу: Червишевский тракт, 94, желающие смогут поучаствовать в задорном спортивном празднике с интересными и необычными заданиями.

Для любителей интеллектуальных игр организуют черно-белые баталии. 27 марта мероприятие начнется в 16 часов (ул. Ставропольская, 19/3), а 1 апреля в 15 часов (ул. 2-я Луговая, 30), сообщили в городском многопрофильном центре.