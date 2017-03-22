Любителей лыжных гонок приглашают на областные соревнования

Областные соревнования по лыжным гонкам на призы мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Анатолия Мельникова пройдут 26 марта в Тюмени в центре "Жемчужина Сибири".
Регистрация участников начнется в 8 часов. На 11 часов запланировано торжественное открытие соревнований, участниками которого станут президент региональной федерации лыжных гонок и биатлона Сергей Усольцев, олимпийская чемпионка Луиза Носкова и другие почетные гости.
Областные состязания проводятся с 1998 года. Ежегодно в них принимают участие любители спорта и активного отдыха всех возрастов, отметили в областном департаменте по спорту.
Для участия в гонках необходимо направить предварительную заявку на электронную почту: cpsr2013@yandex.ru или по факсу на номер: +7 (3452) 217-807.
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