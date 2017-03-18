Участники проекта "Единство наций" в Тюмени сыграют в волейбол

17:18 17 марта 2017
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zap-degunino.mos.ru

Первый в этом году волейбольный турнир среди смешанных команд в рамках проекта для молодых семей и молодежи "Единство наций" состоится в Тюмени 18 марта по адресу: улица Станционная, 34. Начало – в 10:00.

Принять участие в спортивном состязании приглашают как мужчин, так и женщин. Подать заявку можно будет в день игры, пишет газета "KП-Тюмeнь".

Участников наградят грамотами, а победители занесут в свою копилку балл, который будет отражаться на общем рейтинге. По итогам проекта наилучшая команда получит главный приз – кубок "Единство нации". Напомним, в 2016 году в рамках данного проекта было проведено 7 спортивных турниров с участием свыше 400 человек.

Теги: соревнования , семья , волейбол
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