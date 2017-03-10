В Тюмени сотрудники отдела ПДН сыграют в футбол со своими подопечными

Футбольный матч между командами сотрудников тюменского отдела полиции №6 и трудных подростков, состоящих на учете ПДН, состоится 11 марта на базе Центра социальной реабилитации "Тюменский".

"Совместное мероприятие поможет установить доверительные отношение между полицейскими и их подопечными", - отмечают организаторы.

Кстати, команду страж порядка возглавит сама начальница отдела.

Отметим, что до этого никто в областной столице подобных футбольных матчей не было. В списке неформальных встреч полицейских и трудных подростков были только айкидо и походы. Результат такой работы есть, говорят организаторы, дети с большим доверием и уважением начинают относиться к полицейским, также они начинают лучше учиться и меньше прогуливать, пишет портал "Мегaтюмень".