В Тюмени стартовал зимний фестиваль ГТО

Фото предоставлено Центром спортивной подготовки

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) проводится среди взрослого населения.

Соревнования проходят в "Жемчужине Сибири". Участвуют в них команды из всех городов и районов юга Тюменской области (кроме Вагайского). В программе соревнований: стрельба из пневматической винтовки на 10 м, прыжок в длину с места, бег на 100 м, 2 и 3 км, поднимание туловища из положения лежа на спине, силовая гимнастика (подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре лежа), а также бег на лыжах на 2, 3 и 5 км, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки.

За три дня участники выполнят нормативы в рамках своей ступени: VI ступень – 25-29 лет, VII ступень – 30-34 и 35-39 лет, VIII ступень – 40-44 года. завершится фестиваль 11 марта.