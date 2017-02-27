Тюменские дзюдоисты привезли пять наград из Чехии

Три золотых и две серебряных награды завоевали тюменские дзюдоисты на международном турнире Гран При по дзюдо. Соревнования прошли в выходные, 24 и 25 февраля, в городе Острава (Чехия).

Среди юношей до 15 лет победителями стали Кирилл Носков в категории до 60 кг и Артур Хакимов в весе до 73 кг. У юниорок до 23 лет победу в в/к до 52 кг праздновала Снежана Шарапова, вторые места заняли Анастасия Куняева (до 57 кг) и Надежда Ценалис (до 78 кг), сообщает пресс-служба центра "Тюмень-дзюдо".