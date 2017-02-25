Тюменская сборная выступит на всероссийских сельских спортивных играх

Тюменская команда, состоящая из 25 спортсменов, примет участие в VIII Всероссийских сельских спортивных играх, которые пройдут Бердске Новосибирской области со 2 по 5 марта, сообщили в пресс-службе губернатора.

В сборную вошли представители Тюменского, Нижнетавдинского и Ялуторовского муниципальных районов. Им предстоит состязаться в соревнованиях среди спортивных семей, механизаторов и дояров, в лыжных гонках, полиатлоне, гиревом спорте, шахматах и шашках.

Накануне отъезда, 1 марта, в Тюмени состоится встреча со сборной командой региона. В конференц-зале областного департамента по спорту (ул. Первомайская, 34/1, 2 этаж) в первый весенний день в 15.00 с напутственным словом к членам тюменской сборной обратится директор областного департамента по спорту Дмитрий Грамотин.

Отметим, что у тюменцев славная история участия в подобных состязаниях. К примеру, на летних играх 2016 года в Саратове спортсмены из Тюменской области одержали победу в общекомандном зачёте. А на зимних играх 2015 года они заняли 2-е общекомандное место по гиревому спорту, на высшую ступеньку пьедестала взошла и Татьяна Мальцева из с. Кулаково, победившая в лыжных гонках на дистанции 3 км классическим стилем.