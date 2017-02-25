Трехлетние малыши смогут заниматься футболом в Тюмени

Футбольная секция для детей от3 до 9 лет откроется в Тюмени на базе спорткомплекса по ул. Малыгина, 54 с 18 марта. Для детей из малообеспеченных семей, детей сотрудников МВД и ребят, состоящих на учете ПНД, занятия будут бесплатными, пишет газета "Тюмeнская oбласть сeгодня".

Занятия организует отделение "Сибирь-Запад" мотоклуба "Ночные волки" при поддержке общественного совета при УМВД по Тюменской области. В каждой группе занимающихся будут три "льготника".

"На торжественном открытии секции перед гостями выступят профессиональные футболисты, а тренеры скажут о планах занятий", - рассказал президент отделения "Сибирь-Запад" мотоклуба "Ночные волки" Валерий Калалб.

В штате будет трудиться 10 тренеров. После обучения в секции талантливые ребята смогут перевестись в футбольные и мини-футбольные команды региона. Подробную информацию о занятиях можно узнать у главного тренера Сергея Александровича Иванова по телефону 8 922 267 38 48.