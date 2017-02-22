В Тюмени пройдут соревнования среди юных фигуристов

15:50 22 февраля 2017
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Открытый областной турнир по фигурному катанию на коньках "Тюменские звёздочки" пройдет в областном центре  с 27 по 28 февраля. Местом проведения состязания станет каток СК "Прибой" (ул. Борцов октября, 2А, стр.1).

В соревнованиях примут участие 168 юных спортсменов 2009 года рождения и младше из Тюмени, Челябинска, Омска, Кургана, Мегиона и Тобольска.

Торжественное открытие турнира состоится 28 февраля в 12:00, сообщили в областном департаменте по спорту.

Теги: дети , фигурное катание , турнир
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