В Тюмени пройдут соревнования среди юных фигуристов

Открытый областной турнир по фигурному катанию на коньках "Тюменские звёздочки" пройдет в областном центре с 27 по 28 февраля. Местом проведения состязания станет каток СК "Прибой" (ул. Борцов октября, 2А, стр.1).

В соревнованиях примут участие 168 юных спортсменов 2009 года рождения и младше из Тюмени, Челябинска, Омска, Кургана, Мегиона и Тобольска.

Торжественное открытие турнира состоится 28 февраля в 12:00, сообщили в областном департаменте по спорту.