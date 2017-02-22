Турнир по самбо приурочат ко Дню защитника Отечества

Открытый турнир по самбо среди юношей, посвященный Дню защитника Отечества, пройдет в Тюмени 26 февраля на базе спортивной школы № 3 (ул. Садовая, 109/1). Торжественное открытие соревнований запланировано на 10:00, после чего стартуют поединки.

На татами выйдут около 120 юных спортсменов в возрасте 11-12 лет. В поединках сойдутся самбисты не только из Тюмени, но и из Ишимского района, Кургана, Ирбита, поселков Боровое и Тугулым (Свердловская область).

По окончании соревнований юным спортсменам в торжественной обстановке вручат разрядные книжки с присвоением соответствующих спортивных разрядов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.