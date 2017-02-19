В Тюменской области выберут лучших баскетболистов среди школьников

Финал открытой баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" Тюменской области сезона 2016-2017 годов пройдет в ялуторовском спорткомплексе "Атлант" с 22 по 24 февраля, сообщили в пресс-службе губернатора.

На паркете встретятся лучшие команды юношей и девушек, выявленные по итогам муниципального и дивизионального этапов. Две команды-победительницы (юноши и девушки) отправятся на финал чемпионата УФО в марте этого года, где поборются за право принять участие в Суперфинале чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ".

Отметим, что в юбилейном десятом сезоне ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" объединила спортсменов из 64 регионов России, а также Монголии и Республики Киргизия. Общее количество участников превысило полтора миллиона юных баскетболистов. В Тюменской области в чемпионате приняли участие школьники из 205 команд.

Победители Суперфинала получат главный приз соревнований – командную поездку на "Финал четырёх" Евролиги в город Стамбул (Турция).