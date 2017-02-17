Тюменские легкоатлеты поспорят за места на пьедестале почета

Чемпионат и первенство города по легкой атлетике стартуют сегодня в Тюмени. Ареной для проведения соревнований станет легкоатлетический манеж (ул. Луначарского, 12).

Свою силу и выносливость в состязаниях проверят более 180 участников. Среди них студенты вузов и ссузов, учащиеся школ, воспитанники спортивных школ. Им предстоит бег на дистанциях от 60 до 3 000 метров, бег на 60 метров с барьерами, прыжки в высоту и длину, тройные прыжки и толкание ядра.

Старт соревнованиям будет дан в 16 часов, в финальный день поединки развернутся в 12 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.